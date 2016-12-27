В Предгорном районе провели флэш-моба «Засветись вместе с нами!»

В Предгорном районе около сотни учащихся организовали проведение танцевального предновогоднего флэш-моба «Засветись вместе с нами!», посвященного популяризации световозвращающих элементов. На центральной площади Ессентукской был отснят видеоролик в популярном во всем мире стиле «Манекен Челлендж» по тематике соблюдения правил дорожного движения в течении одной минуты участники замирают, изображая манекенов. Актерами стали также сотрудники ДПС, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/v_predgornom_rayone_proveli_fleshmoba_zasvetis_vmeste_s_nami_99130.html