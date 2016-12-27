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27 декабря 2016 г.

В Невинномысске определились победители вокального конкурса «Волшебная снежинка»

В Невинномысске в вокальном конкурсе «Волшебная снежинка» приняли участие 72 юных исполнителя

Во Дворце детского творчества Невинномысска прошел VI городской вокальный конкурс «Волшебная снежинка». Цель творческого состязания – поддержка и развитие детского вокального творчества. Всего на сцену поочередно вышли 72 участника из 13 образовательных учреждений. Организаторы «Волшебной снежинки» – управление образования администрации Невинномысска и Дворец детского творчества.

Юные певцы исполняли вокальные произведения новогодней тематики в номинациях народного и эстрадного вокала – состязались солисты, дуэты, трио и ансамбли.

Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли учителя музыки, преподаватели вокала и хора, руководители вокальных студий и т.д.

Как рассказали в администрации Невинномысска, обладателями Гран-при «Волшебной снежинки-2016» стали Елизавета Кожинова (средняя школа № 16), Амалия Штых (Центр для одарённых детей «Поиск»), дуэт Анастасия Шаталина и Полина Михайленко (Дворец детского творчества). Победителями признаны Дарья Сафронова (лицей № 6), Оксана Рыбальченко (ДДТ), Анастасия Рябченко (средняя школа № 1) и клуб «Барэ» из средней школы № 12.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161227/v_nevinnomysske_opredelilis_pobediteli_vokalnogo_konkursa_volshe_99138.html
Фотография к статье В Невинномысске определились победители вокального конкурса «Волшебная снежинка»
В Невинномысске в вокальном конкурсе «Волшебная снежинка» приняли участие 72 юных исполнителя
В Невинномысске в вокальном конкурсе «Волшебная снежинка» приняли участие 72 юных исполнителя
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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