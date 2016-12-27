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27 декабря 2016 г.

В Минеральных Водах столкнулись три маршрутки и легковой автомобиль

В Минеральных Водах столкнулись три маршрутных такси и автомобиль

В 10 часов утра сегодня на улице Пушкина водитель пассажирской «ГАЗели сбил пешехода-женщину, которая стояла на проезжей части дороги, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате водитель маршрутки потерял управление, продолжил движение и налетел на припаркованный у обочины автомобиль «ВАЗ-2114» и двигавшуюся попутно другую маршрутку. «ВАЗ» от толчка тоже начал двигаться и врезался в еще одно маршрутное такси. В результате происшествия пострадал пешеход – 53-летняя жительница Минеральных Вод. Никто из других участников автоаварии не пострадал. В. Лезвина.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/v_mineralnykh_vodakh_stolknulis_tri_marshrutki_i_legkovoy_avtomo_99153.html
Фотография к статье В Минеральных Водах столкнулись три маршрутки и легковой автомобиль
В Минеральных Водах столкнулись три маршрутных такси и автомобиль
В Минеральных Водах столкнулись три маршрутных такси и автомобиль
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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