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27 декабря 2016 г.

В Кисловодске полицейский выстрелил из пистолета в ногу своего коллеги

Стрельба. Пистолет
Фото: из архива газеты «СП»

В отношении оперуполномоченного отдела МВД России по Кисловодску назначено проведение служебной проверки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. По предварительным данным, сотрудник полиции в кабинете в ходе небрежного обращения с табельным оружием ранил находившуюся там же сотрудницу. Женщина госпитализирована.

Служебную проверку проводит Главное управление МВД России по Ставропольскому краю, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161227/v_kislovodske_politseyskiy_vystrelil_iz_pistoleta_v_nogu_svoego__99173.html
Фотография к статье В Кисловодске полицейский выстрелил из пистолета в ногу своего коллеги
Фото: из архива газеты «СП»
Стрельба. Пистолет
Стрельба. Пистолет
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