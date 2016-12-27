Фотография к статье В Кисловодске полицейский выстрелил из пистолета в ногу своего коллеги
Фото: из архива газеты «СП»
Стрельба. Пистолет
В отношении оперуполномоченного отдела МВД России по Кисловодску назначено проведение служебной проверки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. По предварительным данным, сотрудник полиции в кабинете в ходе небрежного обращения с табельным оружием ранил находившуюся там же сотрудницу. Женщина госпитализирована.
Служебную проверку проводит Главное управление МВД России по Ставропольскому краю, по результатам которой будет принято соответствующее решение.