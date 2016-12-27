В Андроповском районе Дед Мороз подарил детям фликеры и конфеты
В школе №1 села Курсавка сотрудники отдела ГАИ Андроповского района провели акцию «Засветись». Приурочили это профилактическое мероприятие к началу новогодних каникул, которые, что говорится, не за горами. Участие в акции, кроме Деда Мороза из полиции, одетого в красный кафтан и форменную шапку, приняла чемпионка мира, двухкратная чемпионка Европы по рукопашному бою в весовой категории до 65 килограммов Евгения Чухарева.
Праздничную программу посвятили основам дорожной азбуки и правильному поведению на дорогах. В ходе праздника Дед Мороз напомнил детям, что все они являются участниками дорожного движения – пешеходами, пассажирами. Только соблюдая ПДД, каждый может обезопасить себя от беды.
В завершение акции гости вручили ребятам светоотражающие элементы и вкусные конфеты.
Фото: ОГИБДД Андроповского района