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27 декабря 2016 г.

В Андроповском районе Дед Мороз подарил детям фликеры и конфеты

В Андроповском районе Дед Мороз подарил детям фликеры и конфеты

В школе №1 села Курсавка сотрудники отдела ГАИ Андроповского района провели акцию «Засветись». Приурочили это профилактическое мероприятие к началу новогодних каникул, которые, что говорится, не за горами. Участие в акции, кроме Деда Мороза из полиции, одетого в красный кафтан и форменную шапку, приняла чемпионка мира, двухкратная чемпионка Европы по рукопашному бою в весовой категории до 65 килограммов Евгения Чухарева.

Праздничную программу посвятили основам дорожной азбуки и правильному поведению на дорогах. В ходе праздника Дед Мороз напомнил детям, что все они являются участниками дорожного движения – пешеходами, пассажирами. Только соблюдая ПДД, каждый может обезопасить себя от беды.

В завершение акции гости вручили ребятам светоотражающие элементы и вкусные конфеты.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161227/v_andropovskom_rayone_ded_moroz_podaril_detyam_flikery_i_konfety_99136.html
Фотография к статье В Андроповском районе Дед Мороз подарил детям фликеры и конфеты
В Андроповском районе Дед Мороз подарил детям фликеры и конфеты
В Андроповском районе Дед Мороз подарил детям фликеры и конфеты
Фото: ОГИБДД Андроповского района
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