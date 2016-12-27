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27 декабря 2016 г.

Турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных прошел в Ставрополе

Турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных прошел в Ставрополе

По инициативе прокурора края в Ставрополе прошли соревнования по мини-футболу среди команд сотрудников правоохранительных органов Ставрополья, посвященные 295-й годовщине российской прокуратуры, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Победу одержала команда прокуратуры края. Второе место заняла команда ГУ МЧС по СК. На третьем – команда УФСИН по СК.Лучшим вратарем турнира признан вратарь команды ГУ МЧС по СК Ефименко Сергей. Лучшим бомбардиром стал игрок команды крайпрокуратуры Анатолий Тищенко.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/turnir_po_minifutbolu_sredi_sotrudnikov_pravookhranitelnykh_pros_99137.html
Фотография к статье Турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных прошел в Ставрополе
Турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных прошел в Ставрополе
Турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных прошел в Ставрополе
Фото пресс-службы прокуратуры края
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