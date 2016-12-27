Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
27 декабря 2016 г.

Ставропольское автотранспортное предприятие возит пассажиров без разрешения

Краевая антимонопольная служба признала незаконными действия ОАО СПАТП № 1, которое проиграло городской конкурс и, соответственно, не имеет оснований заниматься пассажирскими автоперевозками в Ставрополе. После обращения администрации города УФАС по СК возбудило дело в отношении автопредприятия, полагая, что его действия являются актом недобросовестной конкуренции, так как направлены на получение преимуществ перед конкурентом и способны нанести убытки другим участникам рынка городских маршрутных перевозок. Тем самым автоперевозчику предписано прекратить выпуск на маршрутную сеть Ставрополя транспорта без законных оснований.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161227/stavropolskoe_avtotransportnoe_predpriyatie_vozit_passazhirov_be_99156.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Пассажирские перевозки
Ставропольское автотранспортное предприятие возит пассажиров без разрешения
Автобус для маломобильных граждан начнет регулярные рейсы в Кисловодске
Движение в направлении Северной Осетии и Грузии закрыто до 19 декабря
В аэропорту Ставрополя взлетно-посадочную полосу реконструируют в 2018 году
Проезд в городском транспорте Ставрополя подорожает с Нового года
Право и закон
В Ставрополе судят убийцу, скрывавшегося от правосудия в Германии
В Ставрополе проходят проверки мест продажи алкоголя
Власти Ставрополя призывают не терять бдительность в период новогодних праздников
«Липовый» курьер нажился на водителях автобусов на Ставрополье на 100 тысяч рублей
Ставропольские активисты ОНФ воюют с суррогатным алкоголем
Ставрополь
Работник кафе в Ставрополе похитил сейф с 149 тысячами рублей
Два человека пострадали при столкновении «Жигулей» с грузовой «ГАЗелю» в Ставрополе
В Ставрополе пройдет марафон по вопросам единовременной денежной выплате пенсионерам
25-летняя девушка погибла от отравления угарным газом в Ставрополе
Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!