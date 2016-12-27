Ставропольское автотранспортное предприятие возит пассажиров без разрешения
Краевая антимонопольная служба признала незаконными действия ОАО СПАТП № 1, которое проиграло городской конкурс и, соответственно, не имеет оснований заниматься пассажирскими автоперевозками в Ставрополе. После обращения администрации города УФАС по СК возбудило дело в отношении автопредприятия, полагая, что его действия являются актом недобросовестной конкуренции, так как направлены на получение преимуществ перед конкурентом и способны нанести убытки другим участникам рынка городских маршрутных перевозок. Тем самым автоперевозчику предписано прекратить выпуск на маршрутную сеть Ставрополя транспорта без законных оснований.