Ставропольское автотранспортное предприятие возит пассажиров без разрешения

Краевая антимонопольная служба признала незаконными действия ОАО СПАТП № 1, которое проиграло городской конкурс и, соответственно, не имеет оснований заниматься пассажирскими автоперевозками в Ставрополе. После обращения администрации города УФАС по СК возбудило дело в отношении автопредприятия, полагая, что его действия являются актом недобросовестной конкуренции, так как направлены на получение преимуществ перед конкурентом и способны нанести убытки другим участникам рынка городских маршрутных перевозок. Тем самым автоперевозчику предписано прекратить выпуск на маршрутную сеть Ставрополя транспорта без законных оснований.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161227/stavropolskoe_avtotransportnoe_predpriyatie_vozit_passazhirov_be_99156.html