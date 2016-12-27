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27 декабря 2016 г.

Ставропольский край не испытывает дефицита в противовирусных препаратах

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ не вызовет дефицита лекартств. В региональном министерстве здравоохранения сообщают: по итогам рейда, который прошел с 14 по 20 декабря, специалисты посетили 112 аптек и аптечных пунктов. Везде есть достаточный запас противовирусных средств и средств индивидуальной защиты. Практически в каждой аптеке представлено более 15 торговых наименований лекарств. В целом по краю разброс цен колеблется в пределах 0,5-1 процента.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/stavropolskiy_kray_ne_ispytyvaet_defitsita_v_protivovirusnykh_pr_99193.html
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