Ставропольская бизнес-делегация посетила Иран

Завершилась бизнес-миссия делегации Ставрополья в Иран. Она прошла в рамках Российско-иранского форума. Главная цель поездки — расширение торгово-экономического взаимодействия. Ставрополье экспортирует в эту страну злаки, жиры, растительное масло, скот, а импортирует овощи, фрукты и орехи, ковры. Развитию отношений обеих сторон способствовали заключенные ранее соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой СК и Палатой торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян. Как сообщили в ТПП СК, итогом бизнес-миссии стало подписание меморандума о взаимопонимании между Иранским парком науки и технологий и Корпорацией развития Ставропольского края. В мае следующего года запланирован визит делегации нашего региона в Иран, который, как ожидается, станет импульсом для дальнейшего развития партнерских отношений между Ставропольем и этой страной.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20161227/stavropolskaya_biznesdelegatsiya_posetila_iran_99121.html