Губернатор поздравляет с Днем спасателя, который отмечается сегодня, сотрудников и ветеранов службы: «Спасение людей, работа на месте аварий, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций – все это требует самоотверженности, мужества и высокой самоотдачи. Наградой за ваш нелегкий труд являются сотни спасенных человеческих жизней, искреннее уважение со стороны земляков. От души желаю всем сотрудникам служб МЧС крепкого здоровья, счастья, оптимизма и неизменного успеха в службе на благо людей и Отечества. Пусть новый, 2017 год будет для Ставрополья и всей России годом без происшествий».

К поздравлениям с профессиональным праздником сотрудников службы МЧС присоединяется председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161227/s_dnem_spasatelya_99150.html