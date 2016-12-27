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27 декабря 2016 г.
День мужества / «Ставропольская правда» от 27 декабря 2016 г.

С Днем спасателя!

Губернатор поздравляет с Днем спасателя, который отмечается сегодня, сотрудников и ветеранов службы: «Спасение людей, работа на месте аварий, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций – все это требует самоотверженности, мужества и высокой самоотдачи. Наградой за ваш нелегкий труд являются сотни спасенных человеческих жизней, искреннее уважение со стороны земляков. От души желаю всем сотрудникам служб МЧС крепкого здоровья, счастья, оптимизма и неизменного успеха в службе на благо людей и Отечества. Пусть новый, 2017 год будет для Ставрополья и всей России годом без происшествий».

К поздравлениям с профессиональным праздником сотрудников службы МЧС присоединяется председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161227/s_dnem_spasatelya_99150.html
Фотография к статье С Днем спасателя!
МЧС России
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