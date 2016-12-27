Результаты 8 тура чемпионата Ставрополья по баскетболу среди мужских команд

Баскетбол ушел на каникулы / «Ставропольская правда» от 27 декабря 2016 г.

В зоне «Ставрополь» прошли игры восьмого тура V чемпионата Ставрополья по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора края. После восьми туров в зоне «Ставрополь» по-прежнему лидирует «Теплосеть» (7 побед и игра в запасе), на втором месте МКС (7 побед) и на третьем – СтГАУ (5 побед и игра в запасе). Команды ушли на зимние каникулы. Игры следующего тура пройдут 15 января 2017 года.

http://www.stapravda.ru/20161227/rezultaty_8_tura_chempionata_stavropolya_po_basketbolu_sredi_muz_99125.html