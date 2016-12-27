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27 декабря 2016 г.

Работник кафе в Ставрополе похитил сейф с 149 тысячами рублей

В Ставрополе сотрудниками полиции задержан вор, который, подобрав ключ к входной двери, проник ночью в помещение кафе, откуда похитил металлический ящик с деньгами – около 149 тысяч рублей. Преступником оказался ранее судимый 24-летний работник кафе. Похищенные деньги возвращены законному владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/rabotnik_kafe_v_stavropole_pokhitil_seyf_s_149_tysyachami_rubley_99164.html
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