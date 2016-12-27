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27 декабря 2016 г.

Предприниматель оштрафован за незаконную установку рекламного щита в Новоалександровске

По постановлению прокурора Новоалександровского района предприниматель заплатит штраф 3 тысячи за незаконную установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сообщили в прокуратуре края. Он установил баннер на фасаде нежилого здания в Новоалександровске без разрешения собственника объекта и органа местного самоуправления.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/predprinimatel_oshtrafovan_za_nezakonnuyu_ustanovku_reklamnogo_s_99182.html
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