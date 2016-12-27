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27 декабря 2016 г.
Похитители невесты задержаны / «Ставропольская правда» от 27 декабря 2016 г.

На Ставрополье задержаны похитители невесты

Полиция Нефтекумского района задержала двух мужчин, находившихся в федеральном розыске. Эта криминальная парочка в июне похитила 21-летнюю девушку. Один из них намеревался жениться на ней. Автомобиль с похитителями и украденной невестой попал в ДТП. Девушка с травмами была доставлена в больницу, а злоумышленники скрылись с места происшествия.

Подозреваемых задержали в одном из домовладений Левокумского района, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/na_stavropole_zaderzhany_pokhititeli_nevesty_99148.html
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