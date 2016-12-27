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27 декабря 2016 г.
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На Ставрополье цена за проезд в электричках увеличится не значительно

Игорь Васильев

27 декабря прошла пресс-конференция министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игоря Васильева.

Первым был традиционный для конца года вопрос о цене проезда в электропоездах, особенно волнующий жителей Кавминвод, для которых этот вид транспорта является едва ли не единственным средством передвижения. В будущем году тариф за километр пути возрастет на пять процентов и составит 2 рубля 65 копеек. Удержать цену на приемлемом уровне удалось, конечно, благодаря субсидированию пассажирских перевозок. Необходимое для этого соглашение с ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» уже подписано: на компенсацию выпадающих доходов краевой бюджет выделил около 53 миллионов рублей, и еще 34 миллиона будет потрачено на обеспечение льготного проезда учащихся и студентов. Министр предупредил, что надо быть готовым к возможному изменению расписания с 1 по 9 января в связи с новогодними праздниками. Как известно, поток пассажиров в эти дни значительно сокращается.

Из железнодорожных перспектив, которые обсуждаются в правительстве края, – введение еще одного пассажирского направления – от Ставрополя до Санкт-Петербурга. Спрос на это есть. Поэтому для РЖД уже готовится необходимая статистика: к вопросу планируют вернуться после новогодних праздников.

Из крупных строек, которыми краевая власть по праву может гордиться, – перинатальный центр в Ставрополе. Сюда привозят рожениц со всего края с различными патологиями и сложными случаями, требующими особого внимания врачей. Буквально в первые дни после сдачи медицинского учреждения здесь родилось трое двойняшек. Заработало! В графике строительство поликлиники в юго-западной части Ставрополя. 380 миллионов на приобретение медицинского оборудования придет из федеральной казны. Остальные средства выделит краевой бюджет. Строительно-монтажные работы могут быть закончены уже в мае. Сдача объекта по плану состоится в декабре 2017 года.

Грядут перемены в градостроительной политике в связи с передачей полномочий по контролю за этой сферой на региональный уровень. Часть специалистов по-прежнему будет находиться на местах. И это правильное решение, отметил И. Васильев. Задача персонала в составе министерства, отвечающего за выполнение переданных полномочий, – стать надежным гарантом соблюдения правил застройки.

С ремонтом и капитальным ремонтом дорог был бы полный порядок, если бы не проблема с финансированием — сумма в 1,3 млрд рублей в дорожный фонд поступила аж в декабре. Понятно, что в это время года никакие работы не проводятся. Но действующие правила позволяют освоить их в 2017-м, что коснется еще незавершенных участков дорог Новоалександровск — п. Горьковский, п. Коммунар — п. Штурм, Зеленокумск — Соломенское – Степное, х. Средний — Новокавказский.

Дорожники жалуются, что зимнее содержание дорог порой выходит для ГУПа в минус, тех средств, что выделены, зачастую не хватает. В связи с этим министр заметил, что это важнейший момент, который свидетельствует в пользу того, что государственные дорожные предприятия не должны приватизироваться. Частник, если возникла чрезвычайная ситуация или деньги кончились, легко может махнуть рукой и уйти с объекта. А ГУПы готовы работать в любое время суток. Именно по этой причине И. Васильев убежден, что дорожная служба должна быть государственной.

Наши климатические условия создают немало проблем для дорожников. Постоянная смена температур разъедает дорогу, подтачивает ее изнутри. Чтобы автомобилисты не скользили в зимнее время, в других странах за дорогами ухаживают, используя иные, чем у нас, технологии. Например, в Финляндии просто снимают верхний слой снега: под колесами автомобилей наст уплотняется и служит надежным защитным слоем для асфальта. Этот метод переняли в Мурманске. В Швеции посыпают дороги песком, поливая одновременно горячей водой, что служит скрепляющим основанием, обеспечивающим безопасность движения. Однако для наших условий, по словам министра, установленный баланс — 10 процентов содержания соли в песке, которым посыпаются дороги, – подходит в большей степени, пока не придумано ничего другого. Конечно, при этом нельзя отрицать вред, наносимый экологии.

Заплаты на зимней дороге по технологии «холодного асфальта», конечно, затратны и обходятся в 7-10 раз дороже обычных. Но предписания ГИБДД дорожники обязаны выполнить в течение пяти-семи дней. Хотя, безусловно, это можно считать «временными пломбами», по теплу придется переделывать.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161227/na_stavropole_tsena_za_proezd_v_elektrichkakh_uvelichitsya_ne_zn_99185.html
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Игорь Васильев
Игорь Васильев
Фото пресс-службы губернатора СК
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