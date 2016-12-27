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27 декабря 2016 г.

На Ставрополье приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

В последние дни у всех на слуху громкая история с массовым отравлением настойкой «Боярышник» в Иркутске: на 27 декабря погибло 77 человек. Главным государственным санитарным врачом РФ принято постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». В краевом управлении Росптребнадзора напоминают, что организациям и индивидуальным предпринимателям Ставрополья необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю такого товара с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. Исключение составляют лишь парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161227/na_stavropole_priostanovlena_prodazha_spirtosoderzhaschey_nepisc_99180.html
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