На Ставрополье приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

В последние дни у всех на слуху громкая история с массовым отравлением настойкой «Боярышник» в Иркутске: на 27 декабря погибло 77 человек. Главным государственным санитарным врачом РФ принято постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». В краевом управлении Росптребнадзора напоминают, что организациям и индивидуальным предпринимателям Ставрополья необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю такого товара с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. Исключение составляют лишь парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

http://www.stapravda.ru/20161227/na_stavropole_priostanovlena_prodazha_spirtosoderzhaschey_nepisc_99180.html