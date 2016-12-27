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27 декабря 2016 г.
Пастбища распахивать нельзя / «Ставропольская правда» от 28 декабря 2016 г.

На Ставрополье фермера привлекли к ответственности за распашку пастбища

Суд апелляционной инстанции признал обоснованными требования прокуратуры о недопустимости трансформации пастбищ в пашню в Арзгирском районе. Здесь глава фермерского хозяйства распахал пастбища. Местный суд признал его виновным и обязал восстановить «нарушенные» земли. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Арзгирского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/na_stavropole_fermera_privlekli_k_otvetstvennosti_za_raspashku_p_99178.html
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