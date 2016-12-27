На долю Ставрополья приходится 80 процентов зернового объема СКФО

В Минсельхозе России прошло заседание рабочей группы по развитию агропромышленного комплекса в СКФО при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития, на которой выступил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.

Лейтмотивом встречи стала реализация приоритетных инвестпроектов и господдержка отрасли на следующий год. Первый заместитель федерального аграрного ведомства Джамбулат Хатуов напомнил, что Северо-Кавказский федеральный округ играет важную роль в обеспечении продовольствием населения страны – здесь производится почти восемь процентов сельхозпродукции страны, в том числе около одиннадцати — зерна, девять — молока, семь — мяса, пятнадцать — овощей, тринадцать — фруктов. Солидный вклад вносит и наш край, обеспечивая восьмидесяти процентов всего каравая СКФО, больше половины мяса, около одной трети шерсти и 41 процент — тепличных овощей.

На Ставрополье общий объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства превысил 15 млрд. рублей, что практически вдвое весомее прошлого года, констатировал Владимир Ситников. Всего в крае реализуется более полусотни инвестиционных проектов на общую сумму 85 млрд. рублей. Приоритетные направления – овощеводство закрытого грунта, мясное и молочное животноводство, садоводство, логистика АПК. Только в нынешнем году завершены десять десять проектов, пять из которых в животноводстве. Благодаря им появилась одна тысяча рабочих мест. Увеличено производство мяса на 475 тысяч тонн, тепличной продукции — на пятнадцать тысяч тонн, единовременного хранения плодов на девятнадцать тысяч тонн.

В крае в настоящее время отмечается дефицит именно таких комплексов: десять тысяч тонн по плодам и 200 тысяч тонн — по овощам. В следующем году по направлению логистики планируется завершить строительство хранилищ мощностью шесть тысяч тонн в ЗАО СХП «Агроинвест» Ипатовского района. Также ожидается старт строительства оптово-распределительного центра «АПП «Ставрополье» на 20 тыс. тонн. Инвестиционный климат в Ставропольском крае позволяет выстраивать нашим партнерам долгосрочные планы, подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, по предварительным прогнозам, в 2017 году в аграрную экономику региона будет привлечено 20 млрд. рублей инвестиций, что позволит создать еще одну тысячу новых рабочих мест.

Повышению инвестиционной привлекательности регионального агропрома, отметил на заседании комиссии Владимир Ситников, способствовали меры господдержки. В части субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам в этом году предприятиям из бюджета выплачено более 1,6 млрд. рублей. В Минсельхоз России направлено еще тринадцать заявок на четырнадцать миллиардов рублей в качестве субсидий инвесторам. Для их поддержки на Ставрополье действует ряд льгот и преференций.

Особое внимание на заседании было уделено перспективам садоводства, мелиорации, виноградарства, агрологистики, поддержке фермеров и развитию сельхозкооперации, а также созданию информационно-секционных центров племенного животноводства на территории Северо-Кавказского федерального округа. По итогам утвержден план работы на первое полугодие следующего года по развитию агропромышленного комплекса в СКФО.

http://www.stapravda.ru/20161227/na_dolyu_stavropolya_prikhoditsya_80_protsentov_zernovogo_obema__99169.html