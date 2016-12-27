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27 декабря 2016 г.

«Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель

«Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель

26 декабря около 4 часов 30 минут утра на 28-м километре автодороги «Дивное – Рагули – Арзгир» водитель автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, автомобиль опрокинулся, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 27-летний житель села Дивное получил перелом ключицы, пассажир не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/lada_priora_perevernulas_v_apanasenkovskom_rayone_postradal_vodi_99159.html
Фотография к статье «Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель
«Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель
«Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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