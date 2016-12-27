Губернатор В.Владимиров призвал сберечь ставропольскую землю для потомков
Президент России Владимир Путин провёл в Москве итоговое в уходящем году заседание Государственного Совета. Его тема – «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений». В заседании приняли участие члены Правительства РФ, Федерального Собрания, руководители регионов, в их числе – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность, – акцентировал президент. Это имеет прямое отношение и к России. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учётом последствий для здоровья людей – до 15%.Среди ключевых задач, которые предстоит решить, чтобы обеспечить здоровое будущее для России и её граждан. Поставлена задача двукратного снижения вредных выбросов в атмосферу.
В своем комментарии по итогам заседания губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что Ставрополье – регион с уникальными природными богатствами и мы должны сделать все, чтобы передать потомкам нашу землю чистой. Обеспечить им не только материальное благополучие, но и здоровое будущее.
Фото пресс-службы губернатора СК