Гриппом и ОРВИ на Ставрополье заразились более 18 тысяч человек

К сожалению, жители края стали чаще болеть ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по СК, более 18 тысяч человек подхватили инфекцию. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших возрасло на 17,3 процента. Эпидемические пороги превышены в 12 территориях края: в Андроповском, Георгиевском, Изобильненском, Кочубеевском, Минераловодском, Новоселецком, Шпаковском районах, а также городах Железноводске, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе.

По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют вирусы гриппа А. Медики призывают соблюдать меры безопасности: при появлении первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/grippom_i_orvi_na_stavropole_zarazilis_bolee_18_tysyach_chelovek_99149.html