Гриппом и ОРВИ на Ставрополье заразились более 18 тысяч человек
К сожалению, жители края стали чаще болеть ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по СК, более 18 тысяч человек подхватили инфекцию. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших возрасло на 17,3 процента. Эпидемические пороги превышены в 12 территориях края: в Андроповском, Георгиевском, Изобильненском, Кочубеевском, Минераловодском, Новоселецком, Шпаковском районах, а также городах Железноводске, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе.
По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют вирусы гриппа А. Медики призывают соблюдать меры безопасности: при появлении первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.