Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
27 декабря 2016 г.

Гриппом и ОРВИ на Ставрополье заразились более 18 тысяч человек

Простуда

К сожалению, жители края стали чаще болеть ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по СК, более 18 тысяч человек подхватили инфекцию. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших возрасло на 17,3 процента. Эпидемические пороги  превышены в 12 территориях края: в Андроповском, Георгиевском, Изобильненском, Кочубеевском, Минераловодском, Новоселецком, Шпаковском районах, а также городах Железноводске, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе.

По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют вирусы гриппа А. Медики призывают соблюдать меры безопасности: при появлении первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/grippom_i_orvi_na_stavropole_zarazilis_bolee_18_tysyach_chelovek_99149.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Здоровье
Гриппом и ОРВИ на Ставрополье заразились более 18 тысяч человек
Ставропольская психиатрическая больница №1 признана лучшей в России по профилактике
Эпидпорог по гриппу превышен в нескольких районах Ставропольского края
В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье
Семинар по профилактике здорового образа жизни среди молодежи провели в ПГУ
Ставропольский край
С Днем спасателя!
Четыре ставропольских завода получат государственную поддержку
Ставропольская бизнес-делегация посетила Иран
Ставропольские активисты ОНФ воюют с суррогатным алкоголем
В Совете Федерации пройдут дни Ставропольского края 17 – 18 января

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!