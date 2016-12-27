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27 декабря 2016 г.

Фальсифицированную настойку боярышника обнаружили в Ставрополе, возбуждены два уголовных дела

Боярышник, лосьон косметический

В прокуратуре Промышленного района взято на контроль расследование двух уголовных дел по фактам сбыта фальсифицированной спиртосодержащей продукции, рассказали в надзорном ведомстве. В ходе доследственной проверки, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, было установлено, что неизвестные лица в октябре в районе ТК «Южный» краевого центра продали двум гражданам 38 упаковок по 20 бутылок в каждой упаковке фальсифицированную парфюмерно-косметическую продукцию – спиртосодержащую жидкость с этикеткой «Боярышник лосьон косметический для наружного применения». Покупатели заплатили за отраву почти 35 тысяч рублей. По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, эта продукция содержит токсичную микропримесь – кортоновый альдегид, который при употреблении усиливает токсическое действие спиртосодержащих жидкостей. Эксперты считают, что лосьон из боярышника произведен кустарным способом, и прием даже незначительного его количества может сильно навредить здоровью, вплоть до летального исхода.

При наружном использовании лосьона на месте попадания на кожу или слизистые может возникнуть местное воспаление с длительно незаживающими язвами, подчеркнули в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161227/falsifitsirovannuyu_nastoyku_boyaryshnika_obnaruzhili_v_stavropo_99186.html
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