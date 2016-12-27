Двухмерный штрихкод для сдачи налоговой отчетности

О новой технологии, вводимой для сдачи налоговой отчетности, рассказывает заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ставрополя С. Матушкин.

– Альтернативным способом представления отчетности для тех, у кого нет возможности сдавать ее в электронном виде, – поясняет он, – является использование машино-ориентированных бланков с использованием технологии двухмерного штрихкодирования данных (2-ШК).

Использование 2-ШК открывает существенные преимущества: не требует дополнительных технических знаний, специальных программ для формирования электронной цифровой подписи и шифрования, доступа к сети Интернет.

Двухмерный штрихкод формируется автоматически программным обеспечением и наносится на листы формы при печати документов. Он позволяет считывать содержание документа специальным сканером без использования ручного ввода. Представление отчетности с двухмерным штрихкодом увеличивает скорость обработки и исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, а также позволяет вести строгий учет каждого листа документа.

Технология двухмерного штрихкодирования реализована для юридических лиц в программе «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно бесплатно скачать с сайта ФНС России.

В случае отсутствия возможности напечатать декларацию с применением специализированных программ подготовки отчетности можно воспользоваться машиноориентированными бланками.

Машиноориентированные бланки всегда содержат в верхнем левом углу линейный штрихкод. Шаблоны форм размещены на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России.

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности с 2-ШК актуально в настоящее время в связи с централизацией обработки представленной налогоплательщиками отчетности в ФКУ «Налог Сервис», где все процессы автоматизированы, а к налоговой отчетности, поступающей в бумажном виде, предъявляются четкие требования по комплектации и оформлению. Например, все листы налогового документа должны принадлежать к одной форме документа и одной версии формы, не принимаются поврежденные и мятые документы, а также скрепленные скобами или скрепками; все листы налогового документа должны быть формата А-4 и заполнены только с одной стороны и т.д.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161227/dvukhmernyy_shtrikhkod_dlya_sdachi_nalogovoy_otchetnosti_99141.html