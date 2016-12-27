Двое полицейских в Пятигорске обвиняются в превышении полномочий и служебном подлоге

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух полицейских ППС Пятигорска. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

18 марта житель Пятигорска возле своего дома попросил сотрудников полиции принять меры в отношении водителей автомашин, нарушавших, по его мнению, ПДД. Полицейские мер никаких не приняли, а активиста скрутили, применяя физическое насилие, и изъяли у него планшет, на который он снимал разговор с полицейскими. Впоследствии они удалили эту видеозапись. В отношении активного гражданина один из них необоснованно составил протокол о мелком хулиганстве.

Стоит отметить, что преступление было выявлено в ходе мониторинга сети Интернет, подчеркнули в краевом управлении СКР. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как сообщили в краевой полиции, по выявленному факту ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена проверка. Вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудников в органах внутренних дел будет решаться после вынесения судебного решения.

http://www.stapravda.ru/20161227/dvoe_politseyskikh_v_pyatigorske_obvinyayutsya_v_prevyshenii_pol_99184.html