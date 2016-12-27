Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
27 декабря 2016 г.

Два КамАЗа, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ставрополье

26 декабря в 7 часов 30 минут на 403-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель «КамАЗа», выезжая со второстепенной дороги, нарушил ПДД и столкнулся с автобусом «Неоплан», который двигался по главной дороге в сторону Нальчика, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, выехал на обочину, где столкнулся со стоящими «КамАЗом» и «Ладой Гранта». В ДТП пострадал водитель автобуса – с травмой головы 32-летний житель КБР госпитализирован. В момент ДТП в автобусе находились два пассажира. Рулил «КамАЗом»-нарушителем 46-летний житель Георгиевского района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/dva_kamaza_avtobus_i_legkovoy_avtomobil_stolknulis_na_stavropole_99160.html
Фотография к статье Два КамАЗа, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ставрополье
Два КамАЗа, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ставрополье
Два КамАЗа, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ставрополье
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Происшествия
Работник кафе в Ставрополе похитил сейф с 149 тысячами рублей
Два человека пострадали при столкновении «Жигулей» с грузовой «ГАЗелю» в Ставрополе
Два КамАЗа, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ставрополье
«Лада Приора» перевернулась в Апанасенковском районе, пострадал водитель
Женщина на Ставрополье подменила знакомой 50 тысяч рублей купюрами «банка приколов»
Кировский район
Пьяный автоугонщик заснул за рулем краденой машины
Легковушка столкнулась с трактором и загорелась в Кировском районе
Сторож озера застрелил рыбака в Ставропольском крае
Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Ставропольском крае
На Ставрополье осужден мужчина, зарезавший одного пассажира и ранивший другого

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!