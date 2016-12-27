Два КамАЗа, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ставрополье
26 декабря в 7 часов 30 минут на 403-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель «КамАЗа», выезжая со второстепенной дороги, нарушил ПДД и столкнулся с автобусом «Неоплан», который двигался по главной дороге в сторону Нальчика, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, выехал на обочину, где столкнулся со стоящими «КамАЗом» и «Ладой Гранта». В ДТП пострадал водитель автобуса – с травмой головы 32-летний житель КБР госпитализирован. В момент ДТП в автобусе находились два пассажира. Рулил «КамАЗом»-нарушителем 46-летний житель Георгиевского района.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю