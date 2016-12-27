Директор МУП «ЖКХ Зеленокумска» оштрафована за растрату средств

В суде рассмотрено уголовное дело по факту растраты денежных средств, принадлежащих МУП «ЖКХ г. Зеленокумска», сообщили в прокуратуре края. Суд установил, что Т. Кипкеева, будучи директором МУПа, поручила главному бухгалтеру предприятия перечислить 50 тысяч рублей на расчетный счет адвокатской конторы в счет оплаты ее защиты в ходе возбужденного уголовного дела. Две и пять тысяч рублей Т. Кипкеева велела перечислить на расчетные счета госинспекции труда и минприроды края в счет оплаты наложенных на нее как на должностное лицо штрафов, которые она должна была оплачивать самостоятельно. Суд признал Т. Кипкееву виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/direktor_mup_zhkkh_zelenokumska_oshtrafovana_za_rastratu_sredstv_99188.html