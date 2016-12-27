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27 декабря 2016 г.

Делегация Ставрополья приняла участие в съезде «малых» виноделов России

В Анапском районе Краснодарского края прошел съезд виноделов малых форм — на базе фермерского хозяйства «Усадьба Семигорье» Геннадия Опарина – одного из основателей современного фермерского виноделия. В ее работе приняли участие и представители нашего края, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Как прозвучало на встрече, ситуация в фермерском виноделии сложилась непростая. Проблемы с получением лицензии для КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) на производство и розлив вина. , никто пока такую лицензию не получил. В числе других бед – отсутствие реестра, разъяснения по маркам, отсутствие понятия винодельня, длинный срок рассмотрения документов на выдачу лицензии. Такое положение дел не устраивает фермеров, которые хотят выйти в легальное поле и, выплачивая налоги, продолжать вести винодельческую деятельность на законных основаниях. На съезде была создана новая общественная организация — Союз виноделия малых форм, который будет отстаивать интересы своих производителей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161227/delegatsiya_stavropolya_prinyala_uchastie_v_sezde_malykh_vinodel_99140.html
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