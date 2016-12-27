Четыре ставропольских завода получат государственную поддержку
Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров подписал приказ о пополнении перечня комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям промышленности.
Согласно документу, среди 67 таких проектов по итогам 2016 года четыре представляют Ставропольский край. Заводы «Арнест», ГМЗ, «Монокристалл» и «Энергомера» получат государственную поддержку в виде возвращения части уплаченных процентов по инвестиционным кредитам. Наш край второй раз оказался в лидерах по количеству получателей таких государственных субсидий. Ранее в этот перечень попали пять инвестпроектов Ставрополья.