Четыре ставропольских завода получат государственную поддержку

Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров подписал приказ о пополнении перечня комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям промышленности.

Согласно документу, среди 67 таких проектов по итогам 2016 года четыре представляют Ставропольский край. Заводы «Арнест», ГМЗ, «Монокристалл» и «Энергомера» получат государственную поддержку в виде возвращения части уплаченных процентов по инвестиционным кредитам. Наш край второй раз оказался в лидерах по количеству получателей таких государственных субсидий. Ранее в этот перечень попали пять инвестпроектов Ставрополья.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161227/chetyre_stavropolskikh_zavoda_poluchat_gosudarstvennuyu_podderzh_99147.html