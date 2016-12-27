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27 декабря 2016 г.
Инвесторы получат поддержку / «Ставропольская правда» от 27 декабря 2016 г.

Четыре ставропольских завода получат государственную поддержку

Линия по производству алюминиевых аэрозольных баллонов на заводе «Арнест»

Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров подписал приказ о пополнении перечня комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям промышленности.

Согласно документу, среди 67 таких проектов по итогам 2016 года четыре представляют Ставропольский край. Заводы «Арнест», ГМЗ, «Монокристалл» и «Энергомера» получат государственную поддержку в виде возвращения части уплаченных процентов по инвестиционным кредитам. Наш край второй раз оказался в лидерах по количеству получателей таких государственных субсидий. Ранее в этот перечень попали пять инвестпроектов Ставрополья.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161227/chetyre_stavropolskikh_zavoda_poluchat_gosudarstvennuyu_podderzh_99147.html
Фотография к статье Четыре ставропольских завода получат государственную поддержку
Линия по производству алюминиевых аэрозольных баллонов на заводе «Арнест»
Линия по производству алюминиевых аэрозольных баллонов на заводе «Арнест»
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