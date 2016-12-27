Богослужение в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 совершили в Пятигорске
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви проходят заупокойные богослужения в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. В результате трагедии погибли 92 человека.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил в Спасском кафедральном соборе Пятигорска панихиду по погибшим. Обращаясь к собравшимся в храме, архиерей, в частности, сказал: «С болью мы все пришли в храм для молитвы о погибших в авиакатастрофе. Молитвой, подкрепленной верой, мы разделяем горечь утраты с родными почивших и объединяемся в своей надежде в один народ! Народ, силой Божией не побежденный ни войнами, ни страхами, ни отчаянием! Господь да упокоит почивших, а нам всем да подаст утешение в наших испытаниях».