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27 декабря 2016 г.

Богослужение в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 совершили в Пятигорске

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви проходят заупокойные богослужения в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. В результате трагедии погибли 92 человека.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил в Спасском кафедральном соборе Пятигорска панихиду по погибшим. Обращаясь к собравшимся в храме, архиерей, в частности, сказал: «С болью мы все пришли в храм для молитвы о погибших в авиакатастрофе. Молитвой, подкрепленной верой, мы разделяем горечь утраты с родными почивших и объединяемся в своей надежде в один народ! Народ, силой Божией не побежденный ни войнами, ни страхами, ни отчаянием! Господь да упокоит почивших, а нам всем да подаст утешение в наших испытаниях».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/bogosluzhenie_v_pamyat_o_zhertvakh_katastrofy_samoleta_tu154_sov_99175.html
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