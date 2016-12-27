Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
27 декабря 2016 г.

2017 год для школьников начнется с олимпиады

Следующий год для школьников края начнется со всероссийской олимпиады. Уже 11 января откроют региональный этап по 22 общеобразовательным предметам. Начнут с французского языка, потом пройдут олимпиады по литературе, праву, физике, русскому языку. Череда испытаний завершится 22 февраля предметом технология. Всего в олимпиаде примут участие более 2,5 тысяч юных умов.

Как стало известно, региональный этап проводится министерством образования и молодежной политики СК совместно с крупными вузами края. В состав жюри олимпиад вошли учителя, преподаватели, ведущие ученые. Самые умные дети смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдёт в марте-апреле 2017 года.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161227/2017_god_dlya_shkolnikov_nachnetsya_s_olimpiady_99152.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Образование
2017 год для школьников начнется с олимпиады
Выпускникам Ставропольского аграрного университета легче найти работу
Повара школ Ставрополя провели вкусный мастер-класс
«Ты – предприниматель»: Бизнес-уроки на Ставрополье изучили более 300 учеников
В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»
Ставропольский край
На Ставрополье приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции
Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья
На долю Ставрополья приходится 80 процентов зернового объема СКФО
С Днем спасателя!
Четыре ставропольских завода получат государственную поддержку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!