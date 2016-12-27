2017 год для школьников начнется с олимпиады

Следующий год для школьников края начнется со всероссийской олимпиады. Уже 11 января откроют региональный этап по 22 общеобразовательным предметам. Начнут с французского языка, потом пройдут олимпиады по литературе, праву, физике, русскому языку. Череда испытаний завершится 22 февраля предметом технология. Всего в олимпиаде примут участие более 2,5 тысяч юных умов.

Как стало известно, региональный этап проводится министерством образования и молодежной политики СК совместно с крупными вузами края. В состав жюри олимпиад вошли учителя, преподаватели, ведущие ученые. Самые умные дети смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдёт в марте-апреле 2017 года.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161227/2017_god_dlya_shkolnikov_nachnetsya_s_olimpiady_99152.html