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26 декабря 2016 г.

За три дня 135 пьяных водителей выявлены на Ставрополье

За прошедшие трое суток 135 материалов за нетрезвое вождение составлено в крае автоинспекторами. Чаще рискуют водители ночью. Среди 135 нетрезвых водителей 10 граждан повторно управляли авто в нетрезвом виде. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Операция «Нетрезвый водитель» продлится до 30 декабря, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/za_tri_dnya_135_pyanykh_voditeley_vyyavleny_na_stavropole_99123.html
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