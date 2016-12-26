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26 декабря 2016 г.

За полученные ожоги ребенка в детском саду Буденновска ответит воспитатель

Возбуждено уголовное дело в отношении младшего воспитателя одного из детских садов Буденновска. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья для детей в возрасте до шести лет. 29 ноября младший воспитатель ясельной группы детского сада принесла электрический чайник в помещение, где проходили групповые занятия. Женщина включила его. Чайник перевернулся, вода вылилась на девочку, 2014 года рождения. У ребенка ожоги, занимающие 16 процентов поверхности кожи. Эксперты определили вред здоровью как средней тяжести, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/za_poluchennye_ozhogi_rebenka_v_detskom_sadu_budennovska_otvetit_99107.html
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