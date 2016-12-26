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26 декабря 2016 г.

Вблизи Железноводска в ДТП погибла пассажир «Шкоды»

Вблизи Железноводска в ДТП погибла пассажир «Шкоды»

25 декабря в 19 часов на 2-м километре федеральной автодороги «Кавказ» (обход поселка Иноземцево) водитель автомашины «Шкода Супер» столкнулся с движущимся «КамАЗом», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, второй пассажир госпитализирован.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/vblizi_zheleznovodska_v_dtp_pogibla_passazhir_shkody_99112.html
Фотография к статье Вблизи Железноводска в ДТП погибла пассажир «Шкоды»
Вблизи Железноводска в ДТП погибла пассажир «Шкоды»
Вблизи Железноводска в ДТП погибла пассажир «Шкоды»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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