Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
26 декабря 2016 г.

В Ставрополе участкового судят за мошенничество

Прокуратурой Промышленного района Ставрополя в суд направлено уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 3 Управления МВД России по Ставрополю. Он обвиняется в мошенничестве. В ходе личного досмотра задержанного гражданина в кармане его куртки было обнаружено около полукилограмма наркотического средства. Старший участковый вызвал в участковый пункт полиции одного из свидетелей и предложил ему за 50000 рублей посодействовать непривлечению наркохранителя к уголовной ответственности. В автомашине «Ниссан Альмера» он получил часть денег – 15000 рублей. Затем последовала передача оставшихся 35000 рублей. Виновному грозит максимальное наказание на срок до 6 лет лишения свободы, подчеркнули в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/v_stavropole_uchastkovogo_sudyat_za_moshennichestvo_99117.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Наряжаете ли вы ёлку на Новый год?


Ставрополь
В Ставрополе участкового судят за мошенничество
Бадминтонным турниром в Ставрополе завершилась спартакиады госслужащих края
Помощница по хозяйству обокрала пенсионерку в Ставрополе
Скоростным Интернетом покроют полностью четыре района Ставрополья в 2017 году
В Ставрополе прошла благотворительная губернаторская ёлка: детвора в восторге!
Право и закон
Покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах
Ставропольские судебные приставы проводят акцию «Алименты под ёлочку»
В аэропорту Минеральных Вод проверили на долги пассажиров и провожающих
В Пятигорске мошенник продал чужой «Ягуар» по поддельным документам
Пятигорские приставы проводят рейды по должникам по налогам

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!