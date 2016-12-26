В Ставрополе участкового судят за мошенничество

Прокуратурой Промышленного района Ставрополя в суд направлено уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 3 Управления МВД России по Ставрополю. Он обвиняется в мошенничестве. В ходе личного досмотра задержанного гражданина в кармане его куртки было обнаружено около полукилограмма наркотического средства. Старший участковый вызвал в участковый пункт полиции одного из свидетелей и предложил ему за 50000 рублей посодействовать непривлечению наркохранителя к уголовной ответственности. В автомашине «Ниссан Альмера» он получил часть денег – 15000 рублей. Затем последовала передача оставшихся 35000 рублей. Виновному грозит максимальное наказание на срок до 6 лет лишения свободы, подчеркнули в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/v_stavropole_uchastkovogo_sudyat_za_moshennichestvo_99117.html