Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
26 декабря 2016 г.

В Пятигорске мужчина выстрелил в полицейского в патрульном автомобиле

Пистолет

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконном обороте оружия и применении насилия в отношении старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Пятигорску. Вечером 24 ноября на одной из улиц города сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, похожего на грабителя, которого разыскивали. По пути в отдел полиции мужчина в салоне полицейского авто выстрелил в полицейского, но промахнулся. Задержанный попытался сбежать, но был обезврежен другим сотрудником полиции. Злоумышленник был заключен под стражу, рассказали в краевом управлении СКР. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/v_pyatigorske_muzhchina_vystrelil_v_politseyskogo_v_patrulnom_av_99105.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
Сотрудник СТО в Пятигорске угнал и разбил машину клиента
Вблизи Железноводска в ДТП погибла пассажир «Шкоды»
В Георгиевске погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет
За полученные ожоги ребенка в детском саду Буденновска ответит воспитатель
В Пятигорске мужчина выстрелил в полицейского в патрульном автомобиле
Пятигорск
В Пятигорске мошенник продал чужой «Ягуар» по поддельным документам
Пятигорские приставы проводят рейды по должникам по налогам
Семинар по профилактике здорового образа жизни среди молодежи провели в ПГУ
Двоих бывших инспекторов ГИБДД в Пятигорске судят за взятку в 150 тысяч рублей
О защите культурного наследия говорили на совещании в Пятигорске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!