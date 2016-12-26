В Пятигорске мужчина выстрелил в полицейского в патрульном автомобиле

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконном обороте оружия и применении насилия в отношении старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Пятигорску. Вечером 24 ноября на одной из улиц города сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, похожего на грабителя, которого разыскивали. По пути в отдел полиции мужчина в салоне полицейского авто выстрелил в полицейского, но промахнулся. Задержанный попытался сбежать, но был обезврежен другим сотрудником полиции. Злоумышленник был заключен под стражу, рассказали в краевом управлении СКР. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/v_pyatigorske_muzhchina_vystrelil_v_politseyskogo_v_patrulnom_av_99105.html