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26 декабря 2016 г.

В Минеральных Водах произошло ДТП с участием пяти автомобилей

24 декабря около 20 часов на улице Красной Минеральных Вод произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Водитель «Лады Гранта» налетел идущую грузовую «ГАЗель». Она влетела в дерево. «Гранта» продолжила движение и столкнулась с АУДИ», а затем Джипом, движущихся во встречном направлении. В итоге «Ауди» врезалась в стоящую на обочине «Ладу Приора». Пострадавших в ДТП нет. Водитель автомобиля «Лада Гранта» скрылся с места происшествия. Его нашли. Это 26-летний местный житель. От прохождения процедуры медосвидетельствования он отказался. За оставление места автоаварии ему грозит срок лишение прав до 2 лет. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования срок лишения ему могут увеличить, подчеркнули в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД Росси по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/v_mineralnykh_vodakh_proizoshlo_dtp_s_uchastiem_pyati_avtomobile_99100.html
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