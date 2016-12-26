В Минеральных Водах ограбили букмекерскую контору

На пульт дежурного центра оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Минераловодскому району поступил сигнал «экстренного вызова» из крупной букмекерской конторы города-курорта. Прибывшие на место ЧП росгвардейцы блокировали объект. Как выяснилось, злоумышленник, применив физическую силу к девушке-работнику проник в помещение. Под угрозой кухонного ножа он украл металлический сейф с деньгами, где было 300 тысяч рублей. По «горячим следам» злоумышленник задержан, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/v_mineralnykh_vodakh_ograbili_bukmekerskuyu_kontoru_99096.html