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26 декабря 2016 г.

В Кочубеевском районе состоялся юношеский турнир по пауэрлифтингу

В Кочубеевском районе прошли соревнования по пауэрлифтингу среди воспитанников оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». В турнире приняли участие 43 юных богатыря – они состязались в семи весовых категориях по следующим дисциплинам силового троеборья: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа, становая тяга.

Соревнования прошли эмоционально, ярко, с активной поддержкой болельщиков.

В итоге определились победители во всех представленных категориях. Так, в самой престижной, до 105 килограммов, не было равных семнадцатилетнему Евгению Рахимову. Сумма поднятых им весов – без малого полтонны, а именно – 460 килограммов!

Победители и призеры турнира получили заслуженные награды.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161226/v_kochubeevskom_rayone_sostoyalsya_yunosheskiy_turnir_po_pauerli_99111.html
Фотография к статье В Кочубеевском районе состоялся юношеский турнир по пауэрлифтингу
Турнир по пауэрлифтингу собрал в Кочубеевском районе 43 участника
Турнир по пауэрлифтингу собрал в Кочубеевском районе 43 участника
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района
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