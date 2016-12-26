В Кочубеевском районе состоялся юношеский турнир по пауэрлифтингу
В Кочубеевском районе прошли соревнования по пауэрлифтингу среди воспитанников оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». В турнире приняли участие 43 юных богатыря – они состязались в семи весовых категориях по следующим дисциплинам силового троеборья: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа, становая тяга.
Соревнования прошли эмоционально, ярко, с активной поддержкой болельщиков.
В итоге определились победители во всех представленных категориях. Так, в самой престижной, до 105 килограммов, не было равных семнадцатилетнему Евгению Рахимову. Сумма поднятых им весов – без малого полтонны, а именно – 460 килограммов!
Победители и призеры турнира получили заслуженные награды.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района