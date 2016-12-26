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26 декабря 2016 г.

В Георгиевске погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет

В Георгиевске погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет

В Георгиевске 25 декабря около 21 часа водитель автомашины «Рено Логан» сбил пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

36-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/v_georgievske_pogib_peshekhod_perekhodivshiy_dorogu_na_krasnyy_s_99110.html
Фотография к статье В Георгиевске погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет
В Георгиевске погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет
В Георгиевске погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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