Ученые-козоводы Ставрополья побывали в Голландии

Ученые ВНИОКа побывали в Нидерландах. Этот визит состоялся в рамках ставропольско – казахстанского сотрудничества в сфере племенного козоводства. В Казахстане реализуется инвестиционный проект по созданию молочно-товарного комплекса для производства козьего молока и племенной продукции. Ставропольские ученые помогли своим коллегам с выбором поголовья в Нидерландах, где зааненская порода коз, которой занимается наш НИИ в большом почете. В период деловой поездки по Голландии ученые института посетили ведущие промышленные фермы по разведению таких молочных коз в Зелхеме.

http://www.stapravda.ru/20161226/uchenyekozovody_stavropolya_pobyvali_v_gollandii_99131.html