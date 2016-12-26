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26 декабря 2016 г.

Ученые-козоводы Ставрополья побывали в Голландии

Ученые ВНИОКа побывали в Нидерландах. Этот визит состоялся в рамках ставропольско – казахстанского сотрудничества в сфере племенного козоводства. В Казахстане реализуется инвестиционный проект по созданию молочно-товарного комплекса для производства козьего молока и племенной продукции. Ставропольские ученые помогли своим коллегам с выбором поголовья в Нидерландах, где зааненская порода коз, которой занимается наш НИИ в большом почете. В период деловой поездки по Голландии ученые института посетили ведущие промышленные фермы по разведению таких молочных коз в Зелхеме.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161226/uchenyekozovody_stavropolya_pobyvali_v_gollandii_99131.html
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