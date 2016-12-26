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26 декабря 2016 г.
Фронт воюет с суррогатом / «Ставропольская правда» от 27 декабря 2016 г.

Ставропольские активисты ОНФ воюют с суррогатным алкоголем

Алкогольная продукция

В преддверии затяжных новогодних каникул активисты Общероссийского народного фронта во всех регионах объявили информационную войну продаже суррогатной алкогольной продукции, которая угрожает жизни и здоровью людей. По официальным данным Росстата, в России за десять месяцев нынешнего года скончались около семи тысяч человек из-за отравления алкоголем.

На всю страну прогремела иркутская история о массовом отравлении спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» и поддельной водкой. Активисты ОНФ на Ставрополье просят всех активных граждан подключиться к мониторингу.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161226/stavropolskie_aktivisty_onf_voyuyut_s_surrogatnym_alkogolem_99142.html
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