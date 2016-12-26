Ставропольские активисты ОНФ воюют с суррогатным алкоголем
В преддверии затяжных новогодних каникул активисты Общероссийского народного фронта во всех регионах объявили информационную войну продаже суррогатной алкогольной продукции, которая угрожает жизни и здоровью людей. По официальным данным Росстата, в России за десять месяцев нынешнего года скончались около семи тысяч человек из-за отравления алкоголем.
На всю страну прогремела иркутская история о массовом отравлении спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» и поддельной водкой. Активисты ОНФ на Ставрополье просят всех активных граждан подключиться к мониторингу.