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26 декабря 2016 г.

Ставропольская психиатрическая больница №1 признана лучшей в России по профилактике

Медицинский «Оскар» получила Ставропольская психиатрическая больница №1

Ставропольская психиатрическая больница №1 признана лучшей в стане по профилактике психических расстройств. Таков итог IX  Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья», который сами врачи неформально называют  «Оскаром». Награда ценится в медицинском сообществе: ежегодно за звание лучшей лечебницы борются десятки больниц из разных регионов России.

Церемония награждения победителей проходила в Москве. Диплом  первой степени главному врачу ставропольской больницы Олегу Боеву вручил член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Юрий Александровский.

– Психообразование включает в себя три категории: обучение персонала, работу с пациентами больницы и просвещение населения, – поясняет О. Боев. – У нас было более 35 часов радиоэфиров, около 250 репортажей в печатных и электронных СМИ, проведено колоссальное количество лекций и семинаров для родителей и старшеклассников школ. Федеральным центром отмечено, что у нас самое системное, поступательное и всеобъемлющее развитие профилактического направления. Они видят результат и рекомендуют распространить наш опыт на все регионы России.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/stavropolskaya_psikhiatricheskaya_bolnitsa_1_priznana_luchshey_v_99132.html
Фотография к статье Ставропольская психиатрическая больница №1 признана лучшей в России по профилактике
Медицинский «Оскар» получила Ставропольская психиатрическая больница №1
Медицинский «Оскар» получила Ставропольская психиатрическая больница №1
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