Ставрополье возглавило рейтинг птицеводства России по итогам 11 месяцев

В Минсельхозе России составили рейтинг по птицеводству за одиннадцать месяцев. За это время производство птицы в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 149 тыс. тонн или на три процента больше к аналогичному периоду прошлого года, превысив в итоге 5 млн тонн. Максимальный рост производства мяса птицы на убой в сельхозорганизациях обеспечили Ставропольский край, Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области., Республика Мордовия. А по увеличению объемов производства яиц лидируют Республика Башкортостан, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

http://www.stapravda.ru/20161226/stavropole_vozglavilo_reyting_ptitsevodstva_rossii_po_itogam_11__99120.html