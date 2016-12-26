Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
26 декабря 2016 г.

Ставрополье возглавило рейтинг птицеводства России по итогам 11 месяцев

В Минсельхозе России составили рейтинг по птицеводству за одиннадцать месяцев. За это время производство птицы в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 149 тыс. тонн или на три процента больше к аналогичному периоду прошлого года, превысив в итоге 5 млн тонн. Максимальный рост производства мяса птицы на убой в сельхозорганизациях обеспечили Ставропольский край, Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области., Республика Мордовия. А по увеличению объемов производства яиц лидируют Республика Башкортостан, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161226/stavropole_vozglavilo_reyting_ptitsevodstva_rossii_po_itogam_11__99120.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Сельское хозяйство
Ученые-козоводы Ставрополья побывали в Голландии
Ставрополье возглавило рейтинг птицеводства России по итогам 11 месяцев
В Ставрополе прошла годовая дегустация молодых вин
В Минеральных Водах в ходе рейда изъята партия мяса птицы
В Георгиевском районе проходит коллегия минсельхоза Ставрополья
Ставропольский край
Ставрополье скорбит по погибшим при крушении самолета ТУ-154
Эпидпорог по гриппу превышен в нескольких районах Ставропольского края
За три дня 135 пьяных водителей выявлены на Ставрополье
«Ты – предприниматель»: Бизнес-уроки на Ставрополье изучили более 300 учеников
Покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!