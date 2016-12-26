Ставрополье скорбит по погибшим при крушении самолета ТУ-154

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении ТУ-154 Минобороны РФ, произошедшем в акватории Черного моря утром 25 декабря.

– Трагедия оборвала жизни, принесла горе во множество семей. Разделяю боль этих тяжелых утрат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, – говорится в телеграмме главы края в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Владимир Владимиров также направил соболезнования в адрес руководителей средств массовой информации, сотрудники которых находились на борту самолета.

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Депутаты и сотрудники аппарата Думы края выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близким пассажиров и экипажа самолета ТУ-154 Минобороны Российской Федерации.

25 декабря навсегда останется траурной датой для россиян. Немыслимая трагедия отозвалась в каждом сердце глубокой скорбью.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161226/stavropole_skorbit_po_pogibshim_pri_krushenii_samoleta_tu154_99134.html