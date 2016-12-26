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26 декабря 2016 г.

Стартовал приём работ сборника «Воспеваю тебя, Ставрополье»

«Воспеваю тебя, Ставрополье». Литературно-музыкальный сборник с таким названием будет издан по итогам работы специального жюри, начавшего прием произведений (стихи, рассказы, песни) от авторов (литераторов и композиторов) со всех городов и районов края. Он посвящается предстоящим в 2017 году 240-летию города Ставрополя и всего Ставрополья, а также 80-летию краевой писательской организации. К участию допускаются работы, в которых: 1. Воспевается Ставропольский край; 2. Воспевается свой район; 3. Воспевается своё село или свой город. Авторы могут представить произведения по всем трём направлениям. Количественно каждый — не более двух песен (слова – на бумажном носителе, исполнение – в электронном виде), рассказы – не более 200 строк (шрифт – 12, интервал – 1,15), стихи – не более 60 строк. Произведения с пометкой «Воспеваю тебя, Ставрополье» направляются по адресу: 355035, г.Ставрополь, проспект К.Маркса, 78, Литературный центр или stav-lit-center@yandex.ru.

Прием продлится до 28 февраля 2017 года.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/startoval_priem_rabot_sbornika_vospevayu_tebya_stavropole_99128.html
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