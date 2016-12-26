Сотрудник СТО в Пятигорске угнал и разбил машину клиента

В Пятигорске работник технической станции, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, угнал автомобиль, находившийся на ремонте. Передвигаясь на угнанном транспортном средстве, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП, после чего был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Похищенная машина возвращена законному владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/sotrudnik_sto_v_pyatigorske_ugnal_i_razbil_mashinu_klienta_99116.html