Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом

В Преддверии Нового года и Рождества Христова сотрудники следственного отдел по Пятигорску краевого управления СКР, сообщили в пресс-службе ведомства, поздравили воспитанников подшефного детского дома № 32. Праздник начался с театрализованного представления, который подготовили воспитанники детского дома. Гости поздравили детей с наступающими праздниками и вручили подарки.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/pyatigorskie_sledovateli_pozdravili_vospitannikov_detskogo_doma__99135.html