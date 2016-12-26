Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
26 декабря 2016 г.

Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом

Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом

В Преддверии Нового года и Рождества Христова сотрудники следственного отдел по Пятигорску краевого управления СКР, сообщили в пресс-службе ведомства, поздравили воспитанников подшефного детского дома № 32. Праздник начался с театрализованного представления, который подготовили воспитанники детского дома. Гости поздравили детей с наступающими праздниками и вручили подарки.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161226/pyatigorskie_sledovateli_pozdravili_vospitannikov_detskogo_doma__99135.html
Фотография к статье Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом
Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом
Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом
Фото краевого управления СКР
Закрыть
Новогодние новости (ссылки по теме)
«Оливье» и «Селёдка под шубой»: стоимость продуктов в ставропольских магазинах
В Кисловодске открыли главную городскую ёлку
В Ставрополе прошла благотворительная губернаторская ёлка: детвора в восторге!
К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»
На Кремлевскую ёлку приглашены дети из Ставропольского края
Новогодний базар развернется на площади Ленина Ставрополя 24 декабря
Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками
С 24 декабря в Ставрополе пройдет новогоднее представление о холодном сердце
Губернаторские ёлки пройдут в трех городах Ставропольского края
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Общество
«Оливье» и «Селёдка под шубой»: стоимость продуктов в ставропольских магазинах
Пятигорские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом
Ставрополье скорбит по погибшим при крушении самолета ТУ-154
Память погибших сотрудников МВД почтили в Ставрополе
При крушении самолета Ту-154 погибли ставропольцы
Пятигорск
Сотрудник СТО в Пятигорске угнал и разбил машину клиента
В Пятигорске мужчина выстрелил в полицейского в патрульном автомобиле
В Пятигорске мошенник продал чужой «Ягуар» по поддельным документам
Пятигорские приставы проводят рейды по должникам по налогам
Семинар по профилактике здорового образа жизни среди молодежи провели в ПГУ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!