Почти 2 миллиона рублей просроченной зарплаты выплачены на Ставрополье

В Ставропольском крае в результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по зарплате в размере около 2 миллионов рублей. Прокуратура Красногвардейского района в ООО «Гелиос» – Красногвардейского стеклотарного завода выявила, что на предприятии имелась задолженность перед 300 работниками по выплате заработной платы на сумму 1 миллион 890 тысяч рублей. Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, потребовав погасить имеющуюся задолженность. По результатам рассмотрения представления требования прокуратуры района полностью удовлетворены. В отношении генерального директора ООО возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Постановление направлено главному в инспекцию труда по краю. Задолженность по зарплате полностью погашена.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/pochti_2_milliona_rubley_prosrochennoy_zarplaty_vyplacheny_na_st_99139.html