Память погибших сотрудников МВД почтили в Ставрополе
24 декабря в краевом центре состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей, расположенному на территории Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. В мероприятии приняли участие руководители ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, действующие сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, а также родные погибших сотрудников.
Для семей погибших сотрудников полиции была проведена организована экскурсия по вузу.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю