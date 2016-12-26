Память погибших сотрудников МВД почтили в Ставрополе

24 декабря в краевом центре состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей, расположенному на территории Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. В мероприятии приняли участие руководители ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, действующие сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, а также родные погибших сотрудников.

Для семей погибших сотрудников полиции была проведена организована экскурсия по вузу.

http://www.stapravda.ru/20161226/pamyat_pogibshikh_sotrudnikov_mvd_pochtili_v_stavropole_99122.html