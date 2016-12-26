«Оливье» и «Селёдка под шубой»: стоимость продуктов в ставропольских магазинах

В какую сумму обойдутся продукты для традиционных новогодних салатов оливье и селедки под шубой? Мы знаем ответ! Обойдя ряд известных ставропольских супермаркетов, корреспондент «СП» лично убедилась, где и какие продукты стоять дешевле, а в каких торговых точках придется переплатить.

И так, по плану был поход в шесть известных магазинов. Цены на составляющие салатов были изучены в «Пятерочке», FIX-Price, «Закромах», «Магните», «Флагмане» и «Пушкинском». Оговорим: составляя продуктовую корзину, ориентировались на самые дешевые варианты.

Первым «готовили» оливье, в который, напомним, входит колбаса «Докторская», зеленый горошек, маринованные огурцы, картофель, яйца, майонез. Второй – селедка под шубой. Он состоит из свеклы, моркови, майонеза, картофеля, лука и сельди.

Как оказалось, самый бюджетный оливье, за 194 рубля, можно приготовить, закупившись в «Магните». Именно в этом магазине оказались самые низкие цены на картофель и консервированный горошек, а также предлагается довольно недорогая колбаса «Докторская». Второе место делят между собой «Пятерочка» и «Флагман», забрав из кошелька 212 рублей за любимый новогодний салат. Супермаркет «Закрома», с минимальной стоимостью оливье в 233 рубля, занимает третье место. Цены здесь довольно контрастны: по сравнению с остальными магазинами самые дешевые яйца, но самые дорогие соленья. И 283 рубля как минимум обойдется оливье в гастрономе «Пушкинский».

А вот в FIX-Price, который мы проверяли в двух разных точках города, из нужного набора продуктов можно купить только горошек по 25 рублей и маленькую банку соленых огурцов за 50 рублей.

Интересно, что рейтинг супермаркетов по ценам на составляющие салата селедка под шубой выглядит иначе. Во «Флагмане» придется заплатить самую высокую цену – 185 рублей, в «Пушкинском» – 161 рубль, в «Магните» – 154, в «Пятерочке» – 150. И самый щадящий по ценам вариант селедки под шубой – 141 рубль – в супермаркете «Закрома».

Какой можно сделать вывод? Чтобы сэкономить на новогоднем столе, ставропольцам придется обойти не одну торговую точку.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161226/olive_i_seledka_pod_shuboy_stoimost_produktov_v_stavropolskikh_m_99109.html